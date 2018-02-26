В Ессентуках часть жителей осталась без тепла

Сегодня, 10:47

В Ессентуках часть местных жителей остались в зимнее время без тепла. Подача энергоносителей в ряд домов приостановлена в связи с аварийной ситуацией.

Её вызвал порыв трубы, произошедший 26 февраля на улице Луначарского. Согласно информации, размещённой краевым УМЧС, это произошло в 08:50.

В итоге отключёнными от теплоснабжения оказались 45 частных домов и 5 многоэтажек. Помимо того, подача тепла прекратилась в двух школах и трёх детсадах. Проведение занятий в них не отменили.

Земляные работы на месте аварии уже начаты. Когда её последствия будут ликвидированы, не сообщается.

В настоящее время в Ессентуках 6 градусов мороза.