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В Саратове коммунальные службы разрушают асфальт, убирая наледь

Вчера, 20:12

Недавно в редакцию ИА "Версия-Саратов" обратился житель города Саратов. Как рассказывает местный житель, руководство города принялось убирать наледи с дорог и тротуаров улиц с помощью гидравлических ударных молотков.

 В следствии принятия данного решения после использования убойных молотов разрушается асфальт, в дорогах появляются раковины, которые в летнее время станут большой проблемой для прохожих. Горожанин отметил, что в большинстве случаев будут страдать девушки предпочитающие высокие каблуки, так как шпильки будут неминуемо застревать в отверстиях асфальта. Как известно, местные жители давно жаловались на «ледяные платформы» образованные в следствии некачественной работы коммунальных служб.

Люди рассказывают, что работники часто оставляли на остановках огромные ледяные валы, образованные после уборки улиц от снега и наледи. Стоит упомянуть, что ранее региональное министерство здравоохранения сообщало о том, что за предыдущую неделю с 12 по 19 февраля в Саратове зафиксированы 29 случаев зимнего травматизма.


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