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26 февраля на нескольких улицах Липецка отключат холодную воду

Вчера, 18:13

Завтра, 26 февраля, на нескольких улицах города Липецк отключат холодную воду. Об этом информирует АО «ЛГЭК». Связано это отключение с проведением работ на трубопроводе. В компании также предупредили, что после ремонта возможно будет повышение мутности питьевой воды.

 В сообщение уточняется, что от холодного водоснабжения с 09:00 до 15:00 отключат школу №37 на улице Писарёва, школу-интернет по адресу улица Светлова 29, детский сад №12 на улице Ярославской. Также без воды будут и жителя частного сектора. Речь идёт о домах, которые расположены на улице Писарёва, Постышева, Олимпийской улице, Варшавской улице, улице Зорге, Бурлакова, Добровской улице, Патриотической улице, Дачной улице, Комсомольской улице, Ярославской улице, улице Тихой, улице 1-й Лесной, улице Светлова и улице Железногородской. По этим адресам не будет холодной воды из-за переключения водоснабжения с ВНС Дачный на ВНС Матырский.

В сообщении также сказано, что власти организовали подвоз воды к школе №37, к школе-интернат на Светлова, а также к детскому саду №12 на Ярославской.


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