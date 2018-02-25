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Жителей Брянска на входе в ТРЦ встретил горячий водопад

Сегодня, 09:52

В Брянске местные жители стали свидетелями того, как в одном из местных торгово-развлекательных центров произошло подтопление горячей водой. Вход в комплекс оказался заблокирован самым настоящим водопадом.

Очевидцы успели снять данный случай на ка меру и выложить на видеохостинге YouTube. На опубликованных кадрах можно заметить, как по входным дверям в ТРЦ «Аэропарк» стекают потоки горячей воды. По мнению некоторых пользователей, ЧП стало следствием прорыва патрубка тепловой завесы. При этом, несмотря на то, что на улице стояла морозная погода, стеклянные двери выдержали перепад температур и не треснули. Инцидент произошёл 23 февраля. По предварительным данным, никто в результате случившегося не пострадал.

 

Ранее мы писали, что жители Брянска массово жалуются на гигантскую наледь, свисающую с крыш домов. По словам горожан, угрожающие сосульки достигают в длину двух метров.


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