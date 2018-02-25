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В Красноярской области обрушилась крыша школьного спортзала

Сегодня, 09:30

В школе, расположенной в Ирбейском районе Красноярской области обрушилась крыша спортивного зала.

Инцидент произошел 23 февраля в школе деревни Альгинка приблизительно около 9 утра. До этого директором школы было принято решение о перевозе детей в другое учебное заведение из-за плачевного состояния крыши.
По словам депутата заксобрания Сергея Титова, по данному вопросу ему звонили поселковые депутаты, после этого Титов связывался с минфином и минобром, которые по его просьбе предлагали представителям района экстренную помощь, однако те отказались от нее. Спустя неделю после попыток решить данную проблему, крыша все-таки обрушилась.
Теперь же на ремонт потребуется более 900 тысяч рублей.


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