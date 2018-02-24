Виктор Кувайцев раскритиковал качество уборки дворов в Пензе

Вчера, 23:58

Глава Пензы Виктор Кувайцев сегодня после обхода территории города с целью проверки состояния пешеходных зон остался недоволен качеством уборки дворов и тротуаров.

Критику главы администрации вызвали территории объектов рынка и многоквартирных домов. Мэр заявил, что необходимо мотивировать коммерческие компании, которые обслуживают жилые дома, так как они получают множество жалоб, но никак на них не реагируют, несмотря на то, что стабильно получают от жильцов деньги.

Кроме того, Кувайцев добавил, что необходимо фиксировать нарушения при помощи активных жильцов домов и направлять заявления в Госжилстройтехинспекцию города. Также градоначальник заметил, что во время потепления все снежные сугробы растают и во дворы потечет вода. Нужно как можно быстрее убрать снег возле детских садов, больниц, школ и очистить места возможных подтоплений на территории частных секторов, сообщил Виктор Кувайцев.