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Московские коммунальщики защитили иномарку от сосулек матрасом

Вчера, 17:48

Московские коммунальщики, прежде чем скинуть глыбу льда с крыши на припаркованный автомобиль, бережно укрыли его матрасом, чтобы не разбить. Матрас не справился с поставленной задачей.

Работики московского ЖКХ счищали с крыш домов сосульки, и дабы не беспокоить владельцев автомобильных средств, решили просто укрывать их тряпками и матрасами, надеясь, что такое средство защиты спасет от повреждений.

Однако такая защита не спасла автомобиль. Рабочие сбили глыбу льда, и она упала прямиком на припаркованную внизу иномарку. Как сообщают очевидцы, крыша машины не пострадала, зато серьезные повреждения получил перед машины и лобовое стекло.

Происшествие произошло возле дома по улице Усиевича. Разбив сосулькой лобовое стекло, работники ЖКХ бережно прикрыли дыру тряпкой, как сообщил один из свидетелей события.

Стоит отметить, что матрас и тряпки не являются той защитой, на которую надеялись рабочие.


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