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В Екатеринбурге несколько домов остались без горячей воды и отопления

Сегодня, 08:57

Сегодня, 24 февраля, несколько многоэтажных домов по улице Советской в Екатеринбурге остались без горячей воды и отопления.

Представители местной аварийно-диспетчерской службы УЖК «Ардо» сообщили, что отсутствие отопление и горячей воды в ряде домов связано с коммунальной аварией. Последняя случилась в подвале одного из домов, который стоит на улице Советская. Как стало известно, данные удобства были отключены коммунальщиками ночью с 23 на 24 февраля. В настоящее время не уточняется, когда рабочие точно устранят поломку.

В аварийно-диспетчерской службе отметили, что ремонтная бригада на объект уже прибыла и даже оценила объём предстоящих работ. Однако, когда точно включат горячую воду и отопление, – неизвестно.


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