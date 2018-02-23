В Петербурге жители 9 домов остались без воды из-за порыва трубы

Сегодня, 18:57

В Петербурге коммунальные службы усиленно работали на Павловском шоссе в Петербурге в честь праздника 23 февраля. Известно, что около 12:00 в Пушкинском районе Петербурга зафиксирован порыв трубы. Жители 9 домов остались без воды.

В Питере День защитника отечества отметили без воды. Причиной стал порыв трубопровода диаметром 100 мм. В результате на место прибыли коммунальщики, которые ликвидировали утечку. О прекращении подачи воды сообщили гражданам в пресс-службе городского водоканала. На данный момент ситуация стабильна, подача водных ресурсов восстановлена.

Напомним, что сегодня в Питере 17-летний юноша пострадал от падения сосульки с крыши неочищенного от снега дома. В результате ЧП парень остался жив, но получил травмы средней тяжести.