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В Тюмени жителей эвакуировали из-за трещины в доме

Сегодня, 16:45

Сотрудники ЖКХ Тюмени экстренно переселили жильцов двух квартир многоэтажного дома №20а на улице Бабарынка в отель «Космос». Временно бездомные граждане больше не могли безопасно проживать в жилище с огромной трещиной в полу.

В жилом доме №20а, расположенном на улице Бабарынка в Тюмени, треснула бетонная плита. Изучившие чрезвычайное происшествие сотрудники ЖКХ и МЧС решили переселить обитателей небезопасных для жизни квартир в отель «Космос».

Решить сложившуюся проблему спасатели и коммунальщики планируют за счет проведения капитального ремонта. Однако, по словам жильцов аварийной многоэтажки, их дом больше не годится для безопасного проживания людей и никакой ремонт не исправит множественные трещины и проседания фундамента.


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