VistaNews.ru


В Оренбурге региональный центр по общественному контролю готов выслушать жалобы горожан

Вчера, 23:51

В Оренбурге региональный центр по общественному контролю ЖКХ готов выслушать любые жалобы горожан по данному вопросу. Сообщение об этом сделала Людмила Ларионова, возглавляющая данное учреждение.

С её слов, все жители Оренбурга могут обращаться по интересующим их вопросам, связанным с ЖКХ, непосредственно на телефоны горячей линии.

Данный сервис работает уже три года. За это время к специалистам подчинённой ей организации поступило почти 3 тысячи звонков.

Жалобы были абсолютно разными. Они касались не только качества отопления в квартирах, но и несвоевременного оказания услуг.

Задачей центра, сказала Ларионова, является налаживание взаимоотношений между управляющими компаниями и собственниками квартир. Как полагает руководительница, УК в настоящее время часто не помнят, что они являются лишь исполнителями. Заказчик – это собственники жилья.

В данный момент основной темой для беспокойства оренбуржцев является то, что УК массово скупаются собственниками, находящимися в Москве. После этого управление данными компаниями становится дистанционным.

В то же время Ларионова полагает, что данные опасения беспочвенны. Она аргументирует это тем, что именно собственниками каждого дома принимается окончательное решение, какая компания будет заниматься предоставлением им коммунальных услуг.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.