В Оренбурге региональный центр по общественному контролю готов выслушать жалобы горожан

Вчера, 23:51

В Оренбурге региональный центр по общественному контролю ЖКХ готов выслушать любые жалобы горожан по данному вопросу. Сообщение об этом сделала Людмила Ларионова, возглавляющая данное учреждение.

С её слов, все жители Оренбурга могут обращаться по интересующим их вопросам, связанным с ЖКХ, непосредственно на телефоны горячей линии.

Данный сервис работает уже три года. За это время к специалистам подчинённой ей организации поступило почти 3 тысячи звонков.

Жалобы были абсолютно разными. Они касались не только качества отопления в квартирах, но и несвоевременного оказания услуг.

Задачей центра, сказала Ларионова, является налаживание взаимоотношений между управляющими компаниями и собственниками квартир. Как полагает руководительница, УК в настоящее время часто не помнят, что они являются лишь исполнителями. Заказчик – это собственники жилья.

В данный момент основной темой для беспокойства оренбуржцев является то, что УК массово скупаются собственниками, находящимися в Москве. После этого управление данными компаниями становится дистанционным.

В то же время Ларионова полагает, что данные опасения беспочвенны. Она аргументирует это тем, что именно собственниками каждого дома принимается окончательное решение, какая компания будет заниматься предоставлением им коммунальных услуг.