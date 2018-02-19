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В мэрию Улан-Удэ поступили 4 дизайн-проекта для городской Набережной

Вчера, 22:49

В мэрию Улан-Удэ поступили четыре дизайнерских проекта для оформления городской Набережной. Конкурс на данное решение объявили в городе 15 января этого года.

Его инициатором стал глава Бурятии. Призовой фонд имеет размер в 1,4 млн рублей.

Общая площадь участка, который предстоит облагородить, составляет около 18 гектаров. Его протяжённость тянется по дамбе от автомобильного моста, называемого Удинский, до «Народного» рыка.

Дамба на данном участке в своей длине составляет 2,5 километра при ширине до 100 метров.

Организаторы конкурса сразу обратили внимание тех, кто пожелают в нём поучаствовать, на то, что проектируемое решение должно стать комплексным.

Это касается того, что пешеходная зона должна быть по дамбе не только свободной и непрерывной. Помимо того, должны быть предусмотрены возможности выхода с неё к воде.

Помимо того, на Набережной должны появиться смотровые площадки и места для реакреации. Также необходим удобный подъезд со стороны улиц исторического городского центра Улан-Удэ.

Заявки принимаются до 28 февраля. После этого будет проведён конкурс, на котором установят победителя.


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