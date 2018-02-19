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В Тюмени семья, где на свет появилась тройня, получила субсидию на жильё

Сегодня, 19:48

В Тюмени семья, где на свет появилась тройня, получила субсидию на улучшение своих жилищных условий. Деньги на новую квартиру выделены за счёт средств, предусмотренных областным бюджетом.

Информация предоставлена пресс-службой регионального правительства. Согласно обнародованным данным, Владимир Якушев, возглавляющий область, издал распоряжение, что первая тюменская семья, в которой на свет в 2018 году появится тройня, получит деньги на новую квартиру.

В самом конце 2017 года в семье, где ранее была девятилетняя дочь, на свет появились сразу три её новых брата. Родители назвали их Сергеем, Максимом и Иваном. Сейчас с помощью бюджетных средств чета сможет улучшить жилищные условия.

Губернатор региона ещё в 2013 году внедрил инициативу о дополнительных мерах господдержки для семей, в которых родилось трое или больше детей. Она имеет вид единовременной выплаты для того, чтобы улучшить жилищные условия, учитывая прибавление семейства.

С тех пор таких случаев в регионе было 42. Тройни стали «активно» рожать не только в Тюмени, но и в Ишиме, Ялуторовске и Тобольске. Не отстали от горожан и жители таких районов, как Тобольский, Тюменский, Сладковский, Нижнетавдинский, Омутинский и Сорокинский.


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