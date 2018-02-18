Жители алтайского Рубцовска провели митинг из-за проблем с теплом

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Жители Рубцовска, расположенного в Алтайском крае, провели митинг из-за проблем с теплом. Организатором демонстрации стал Александр Ромашов, которого задержали за призыв горожан к свержению правительства.

17 февраля в центре Рубцовска был организован митинг, на который пришли 1,5 тысяч граждан. Основной темой демонстрации стало плохое теплоснабжение, зафиксированное в основном в северных районах города.

Люди, проживающие ближе к Южной тепловой станции, жаловались на сажу из труб, которая красила снег в черный цвет. Также недовольство выражалось квитанциями за отопление, ведь за январь они платили на 600-1000 рублей больше, чем в минувшем году. Низкая температура в квартирах заставила граждан использовать электрические нагреватели, что также повлияло на счет за электроэнергию. С ситуацией обещают разобраться местные власти.