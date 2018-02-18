В Пензе на улице Маркса коммунальщики почистили снег вместе с новым асфальтом

Сегодня, 15:18

В Пензе в преддверии Масленицы сотрудники одной из городских управляющих компаний решили тщательно почистить улицы от заледеневшего снега. Однако, когда коммунальщики работали на улице Карла Маркса, они перестарались и почистили вместе со снегом и новый асфальт.

Информацию о «трудолюбивых» коммунальщиках Пензы на своём Facebook сообщил местный житель Алексей Макаров. Он сфотографировал «чистые» дороги и выложил в интернет.

В сообщении пользователя говорится, что он стал случайным очевидцем того, как в Пензе на улице Карла Маркса чистили снег вместе с асфальтом. Таким образом власти хотели подготовиться к Масленице, однако они не учли низкое качество городских дорог, ремонт которых, к слову, проводился осенью 2017 года.

В качестве доказательств своих слов местный житель прикрепил фотографии происходящего.