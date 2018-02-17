В Ростове-на-Дону определили самый грязный район

Сегодня, 20:10

В Ростове-на-Дону администрация города совместно с руководителями коммунальных предприятий и представителями общественности подвели итоги всегородской проверки, проводившейся в рамках программы «Генеральная уборка». Был определен самый грязный район города, а именно Советский, где было обнаружено 265 стихийных свалок.

По итогам проверки будут сделаны соответствующие выводы, как административного плана с наказанием виновных и привлечением их к разным видам ответственности, так и хозяйственного, а именно намечены конкретные шаги к приведению города в порядок. По сообщению штаба, всего в Ростове-на-Дону зафиксировано 1338 стихийных свалок.

Впрочем, проверки проводились в течение всего прошлого года, в результате чего проводился ряд мероприятий по очистке дворов, мест отдыха и водоемов от мусора и отходов. По словам специалистов-экологов, в городе необходим постоянный мониторинг санитарного состояния с привлечением общественности. Об этом уже предупреждены главы районных администраций.