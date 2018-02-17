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В Саратове возле детского сада находятся «люки-убийцы»

Сегодня, 17:50

В Саратове жители продолжают подписывать петицию, в которой от администрации города требуют закрыть все открытые канализационные люки в городе, которых, судя по приведенным примерам, великое множество. Одна из горожанок сняла видео, на котором показала «люки-убийцы», находящиеся возле детского сада.

Настоящая эпидемия краж металлических крышек с канализационных колодцев началась в Саратове не сегодня. Горожанам памятен страшный случай, произошедший в Ленинском районе буквально две недели назад. Тогда в люк упал ребенок и скончался от переохлаждения. Жители правомерно требуют от администрации закрыть колодцы бетонными пробками, а также инициировать проверку всех пунктов приема металлолома.

На сегодня большая часть зияющих колодцев либо ограждена ветками, либо, что еще страшнее, прикрыта досками и даже фанерой. Местный «Водоканал» не реагирует на многочисленные жалобы, и люди продолжают рисковать. В зимнее время рано темнеет, и мамы в темноте ведут своих детей из детских садов, рискуя провалиться.


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