В Кисловодске людям на похоронах пришлось выталкивать автобус из грязи

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В Кисловодске широко обсуждается попавшее в Сеть видео, на котором люди, ехавшие на кладбище проводить в последний путь умершего, выталкивают похоронный автобус из грязи. Жители города возмущены и вспоминают аналогичные случаи.

Сообщается, что проблема с нормальным подъездом к Верхнеподкумскому кладбищу в Кисловодске существует уже давно. Фактически дорожное покрытие отсутствует, что после выпадения осадков превращает участок в непроходимое болото. Можно понять горечь людей, для которых тяжесть от смерти близкого человека усугубилось унизительным преодолением препятствий.

Пользователи отмечают, что это кладбище было построено 25 лет назад, однако изначально ни администрация города, ни руководство ритуального места не озаботилось нормальным подъездом к могилам. По мнению жителей, деньги на строительство дороги банально разворовывались и оседали в карманах чиновникам. Между тем, люди вынуждены хоронить своих близких по колено в грязи.