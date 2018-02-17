Жители Брянской области шокированы коммунальными тарифами

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Жители Брянской области пришли в шок от новых коммунальных тарифов. Теперь платить за отопление нужно в два раза больше. Жалоба исходила от жителей Клинцов, которые проживают в доме 138 на улице Кирова.

Они утверждают, что в прошлом месяце им пришли платёжные квитанции с большими счетами за тепло. Учитывая, что за декабрь одна из жительниц двухкомнатной квартиры заплатила примерно полторы тысячи, то в январе нужно добавить к этой сумме ещё столько же. Это коснулось всех жильцов в данной многоэтажке. В управляющей компании объяснили, что такие показатели соответствуют данным приборов учёта. Но 12 февраля жильцы разузнали один интересный факт, что в подвале их дома нет счётчика с осени прошлого года.

Теперь жители многоэтажки приняли решение писать коллективную жалобу в прокуратуру. Они намерены узнать, каким образом начислена двойная плата.