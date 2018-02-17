VistaNews.ru


Жители Брянской области шокированы коммунальными тарифами

Сегодня, 06:45

Жители Брянской области пришли в шок от новых коммунальных тарифов. Теперь платить за отопление нужно в два раза больше. Жалоба исходила от жителей Клинцов, которые проживают в доме 138 на улице Кирова.

Они утверждают, что в прошлом месяце им пришли платёжные квитанции с большими счетами за тепло. Учитывая, что за декабрь одна из жительниц двухкомнатной квартиры заплатила примерно полторы тысячи, то в январе нужно добавить к этой сумме ещё столько же. Это коснулось всех жильцов в данной многоэтажке. В управляющей компании объяснили, что такие показатели соответствуют данным приборов учёта. Но 12 февраля жильцы разузнали один интересный факт, что в подвале их дома нет счётчика с осени прошлого года.

Теперь жители многоэтажки приняли решение писать коллективную жалобу в прокуратуру. Они намерены узнать, каким образом начислена двойная плата.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.