В Воронеже коммунальщики во время уборки снега с крыш затопили квартиры

Вчера, 20:17

В Воронеже коммунальщики во время уборки снега с крыш многоэтажек, после сильных снегопадов, затопили квартиры людей. Теперь делом о такой недобросовестной уборке снега занимается прокуратура.

Житель одной из воронежских многоэтажек, которые были затоплены, сообщает, что за порогом подъезда уже больше часа «идёт настоящий тропический ливень». Мелкими струйками вода уже затекает и в квартиры. Люди подставляют вёдра, однако они заполняются за считанные минуты.

Как оказалось, позже, причиной потопа стали рабочие, которые чистили снег и случайным образом сломали очень важную трубу с водой. Поэтому воды и отопления в доме сейчас нет.

Теперь горе-коммунальщиков ждут суды и компенсации на сотни тысяч рублей. Однако пока ещё не понятно, будет ли в доме тепло, так как пробитая труба имеет особенный сплав, которую очень сложно найти для замены повреждённого участка.