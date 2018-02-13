В Ярославской области подорожает электроэнергия

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В Ярославской области с 1 июля увеличат тарифы на электроэнергию в среднем на 4%.

Администрация Ярославской области опубликовала информацию об изменении стоимости электроэнергии со второго полугодия текущего года. В среднем, тарифы вырастут на 4%. На данный момент, 1 киловатт-час электричества для горожан, имеющих газовую плиту, стоит 3,43 рубля, а городские жители, пользующиеся электроплитами, и население в сельских районах платят по 2,40 рубля. С 1 июля, расценки соответственно будут составлять 3,65 и 2,49 руб./кВт•ч.

Однако в правительстве утверждают, что, несмотря на повышение тарифов на электричество, они все равно останутся самыми низкими в Центральном федеративном округе для населения из Ярославского региона. Это связано с утвержденным ранее решением о минимальном повышении стоимости электроэнергии. Жители сохранят возможность выбирать способ оплаты по зонным тарифам, в зависимости от времени суток, ведь днем, как правило, электричество дороже, чем ночью.

Также было принято решение оставить максимальный понижающий коэффициент на том же уровне на электроэнергию и для садоводческих товариществ, который по-прежнему будет равен 0,7.