VistaNews.ru


В Новгородской области откроют единую систему платежей за комуслуги

Сегодня, 15:05

Вчера, 12 февраля, замгубернатора Новгородской области Вероника Минина рассказала о новом проекте, который нацелен на создание единой системы оплаты жилищно-коммунальных услуг. По её словам, это связано с тем, что до снабжающих организаций доходят не все деньги. Новый центр управления платежами откроют уже в течении полугода.

 В наше время жители Новгородской области оплачивают услуги жилищно-коммунальных организаций через управляющие компании. Из-за этого часть денежных средств оседает у них, и не доходит до конечного получателя. Чтобы таких потерь избежать, местные чиновники решили создать единый областной информационно-расчётный центр. Жители региона будут получать только одну квитанцию, в которой будут указаны все цены на все предоставленные коммунальные услуги. Примечательно, что хоть квитанция будет и едина, но оплатить её можно будет отдельными чеками.

Новая система возможно, как предполагают специалисты, может повлиять на снижение стоимости услуг.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.