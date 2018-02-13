В Новгородской области откроют единую систему платежей за комуслуги

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Вчера, 12 февраля, замгубернатора Новгородской области Вероника Минина рассказала о новом проекте, который нацелен на создание единой системы оплаты жилищно-коммунальных услуг. По её словам, это связано с тем, что до снабжающих организаций доходят не все деньги. Новый центр управления платежами откроют уже в течении полугода.

В наше время жители Новгородской области оплачивают услуги жилищно-коммунальных организаций через управляющие компании. Из-за этого часть денежных средств оседает у них, и не доходит до конечного получателя. Чтобы таких потерь избежать, местные чиновники решили создать единый областной информационно-расчётный центр. Жители региона будут получать только одну квитанцию, в которой будут указаны все цены на все предоставленные коммунальные услуги. Примечательно, что хоть квитанция будет и едина, но оплатить её можно будет отдельными чеками.

Новая система возможно, как предполагают специалисты, может повлиять на снижение стоимости услуг.