Мэр Саранска заставил чиновников убирать улицы

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Мэр Саранска Петр Тултаев решил, что такое состояние дорог и тротуаров в городе не годится для безопасного передвижения. Теперь все сотрудники районных администраций должны очищать улицы от снега и посыпать дорожки песком.

На городском совещании Саранска мэр заявил, что собирается проверять исполнение своего поручения по уборке городских улиц без предупреждения.

Напомним, что во время интенсивных снегопадов мэр Томска также устроил незапланированный субботник: приглашались все желающие расчистить улицы от снега и льда.

Такая проблема со снегом присуща и другим городам России. Например, в Казани бездействие властей и обильные снегопады вызвали 9-бальные пробки, чему начало бурно возмущаться местное население. Когда был запланирован приезд президента, исполнительный комитет Казани установил рекорд и вывез из города 22 тысячи тонн снега, несмотря на отсутствие рабочих рук и снегоочистительной техники.