Жителей Омской области заставляли платить за тепло по завышенным тарифам

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Жители ряда населённых пунктов Омской области стали жертвами обмана со стороны регионального РЭК, которое установило для них неоправданно завышенные тарифы на тепло. В ситуацию вовремя вмешалась Федеральная антимонопольная служба, которая обязала предприятие осуществить перерасчёт.

Как передаёт региональная пресса, жители нескольких сельских поселений получили квитанции на оплату отопления с повышением временами до 120%. Выяснилось, что поставщик услуг по неизвестной причине не учёл льготы на 2018 год на поставку теплоэнергии для сельских поселений. В адрес РЭК направлено предписание изменить тарифы и выполнить перерасчёт для абонентов. В ФАС подчеркнули, что это уже не первый случай, когда поставщик услуг «забывает» о новых нормах законодательства.

Ранее мы писали, что жителей Волгограда заставляют платить за отопление на два года вперёд. Правда в местном коммунальном предприятии позже признали, что речь шла об ошибке, которую пообещали оперативно исправить.