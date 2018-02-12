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В ряде районов Башкирии рост тарифов превысит норму

Сегодня, 16:25

Динамика повышения цен на коммунальные услуги в 18 районах Башкортостана превысит предельно допустимую норму. Об этом прессе сообщила Светлана Бурдюк, глава регионального госкомитета по тарифам.

Она подчеркнула, что по России данный показатель должен оставаться на нуле, но в Башкирии он составит 5,9%. Подобная ситуация наблюдается только в Кемеровской области. Бурдюк отметила, что в среднем цены на комуслуги в республике вырастут на 3,4%. Больше всего рост ожидается по услугам водоотведения – на 14,09%. Всего же повышения ожидаются в 18 районах Башкирии.

Ранее мы писали, что в Москве управляющую компанию заподозрили в необоснованном повышении тарифов на коммунальные услуги. Речь идёт о ситуации с оплатой отопления в Куркино. Здесь в платёжках местным жителям «накинули» по 500 лишних рублей к счёту.


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