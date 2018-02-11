Завтра более 20 жилых домов в Архангельске останутся без воды

Сегодня, 18:26

Из-за плановых ремонтных работ 12 февраля более 20 жилых домов в Архангельске останутся без водоснабжения.

Завтра с 9.00 до 17.00 будет отсутствовать водоснабжение в ряде жилых домов. Так, без воды останутся жители, проживающие по улице Холмогорской в домах №33/2, №33/2 с.1 (ЦТП), №33/3, №33/4, №35/2, №35/4, №35/4 с.1 (ЦТП), №35/6, №37/2. По улице Тимме в жилых зданиях №7, №9/2, №9/3, №17/2, №19/1 №19/4, №21, №№21/2. Будет отсутствовать подача воды потребителям в домах №106/2, №95/1, расположенных по Воскресенской улице (школа №17), и в 3 доме на ул. Гвардейской дивизии. По улице Шабалина дома №26/2, №22, №24, №26, №26/1, №20/1, и 54/1 на улице Гайдара.

Информацию о плановых и аварийных отключения, работах на сетях, графики подвоза воды можно узнать в официальном сообществе городского «Водоканала» в соцсети «ВКонтакте».