В Улан-Уде в ближайшие дни отключат электроэнергию

Сегодня, 15:59

Жителей Улан-Уде предупреждают о перебоях в электроснабжении. Информацию сообщает Управление по информационной политике города. Согласно данным, в связи с ремонтными работами отключения пройдут 12-15, 19-20 февраля. Жителей Улан-Уде предупреждают об отключении поставок энергоснабжения.

По предварительным данным без света придется людям побыть с период с 12 по 15 февраля и 19, 20 февраля. Точные адреса улиц попавших под отключения можно уточнить на Интернет-сайте органов самоуправления.

К слову, первое, что нужно сделать при отсутствии света, это отключить все приборы, которые подключены к электроснабжению. Далее нужно проверить наличие света у соседей.

На форумах предлагают с радостью использовать время. Среди ТОП занятий без света попали: сон, релакс, романтичный вечер или же обдумывание жизненных планов на будущее.