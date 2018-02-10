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Жителей Волгограда заставляют платить за отопление на два года вперед

Вчера, 21:32

Жители Волгограда были шокированы новыми платежками, на которых в графе текущей оплаты указали сумму, равную двухгодичному использованию отопительных услуг. Как оказалось в ходе разбирательств, ООО «Водстройсервис» незаконно начислил гражданам 433 тысяч рублей за отопление.

Представители государственного жилищного надзора Волгоградской области выявили, что начисление завышенных сумм оказалось незаконным. Проверка началась после обращения собственников квартир в многоэтажном доме по улице Ленина.

Жильцы были шокированы новыми платежками, в которых требовалось оплатить отопление на два года вперед. Представители ООО «Водстройсервис» заявили, что начисление таких сумм произошло в результате ошибки программы, которая рассчитывает тарифы.


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