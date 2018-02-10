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В Воронеже коммунальщики, расчистив парковку, завалили снегом остановку

Вчера, 19:28

В Воронеже жители живо обсуждают запредельный креатив муниципальных работников коммунальных служб. Старательные дворники аккуратно вычистили парковку от снега, который свалили массивной горой под козырек остановки общественного транспорта.

В социальных сетях опубликованное фото снежного рукотворного Монблана на остановке вызвало чувства пользователей в широком диапазоне. От разнообразных шуток, до откровенного возмущения. Действительно, ситуация довольно странная и не поддается здравому и логическому объяснению. Стоило прилагать столько усилий, чтобы засыпать остановку, которую в любом случае, тоже придется вычищать. Пользователи решили, что труд доставляет радость и счастье воронежским мастерам совковой и деревянной лопаты. Некоторые комментаторы озабоченно интересовались, не остался ли внутри сугроба человек, ожидавший на остановке автобус и не пора ли звонить спасателям МЧС. Автор снимка надеется, что на него обратят внимание и муниципальные власти.


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