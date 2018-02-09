VistaNews.ru


В Калужской области дети замерзали в детских садах и школах

Вчера, 21:21

Четыре детских учреждения в регионе Калужской области экономили на отоплении, а в итоге дети просто фактически замерзали в холодных школах и садиках. Прокуратура Жиздринского района провела проверку.

 В результате проверки сотрудниками прокуратуры Жиздринского района Калужской области было обследовано четыре образовательных учреждения для детей. В первую очередь стражи справедливости отправились в детские сады. Причиной такого пристального внимания представителей надзорного органа стали множественные жалобы родителей на холод в помещениях и комнатах для детей.

Итоги проверки шокировали не только родителей, но и видавших многое прокуроров. При замере температуры воздуха в комнате для игр детского сада датчик показал цифру 14 градусов, а в спальне, где ребята отдыхают днем, – не больше 18. Это означало, что дети фактически замерзали. При обследовании школ, в классах воздух прогрелся до 16 градусов, а в спортзале было не больше 10. Пока администрация экономила на обогреве, дети мерзли и болели. В прокуратуре появились пять административных дел на руководителей заведений и несколько выписано предупреждений чиновникам в Калужской области.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.