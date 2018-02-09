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В Москве компанию подозревают в завышении цен на отопление на 100 млн руб

Вчера, 20:59

В Москве руководство управляющей компании в районе Куркино подозревают в завышении цен на отопление на 100 миллионов рублей. По словам Юлии Ивановой, старшего помощника главы СУ СК России, проводятся соответствующие проверки.

Сегодня в эфире на одном из телевизионных каналов показали сюжет, согласно которому сотрудники управляющей компании в Куркино завышали гражданам тарифы на отопление на 500 рублей, прибавляя их к счету. Общая сумма переплаты составила сто миллионов российских рублей.

По словам Юлии Ивановой, представители Следственного комитета Москвы намерены провести соответствующую проверку, результаты которой позволят оценить все обстоятельства инцидента. По итогам следственных мероприятий будет принято окончательное решение. Если видеосюжет окажется правдой, управляющую компанию ожидают серьезные разбирательства.


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