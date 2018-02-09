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В Саратове четыре дома остаются без горячей воды третий день

Сегодня, 16:07

Как проинформировали сотрудники филиала «Т Плюс», в Саратове четыре жилых дома остаются без горячей воды уже третий день. Инцидент зафиксирован на улице 50 лет Октября в домах под номерами 85, 87, 89 и 89А.

По данным «Т Плюс», шестого февраля в 16:45 на улице 50 лет Октября было прекращено водоснабжение четырех многоквартирных домов под номерами 85, 87, 89 и 89А. причиной тому стал прорыв на тепловых сетях, которые находятся в эксплуатации управляющей компании Саратова.

В организации подчеркнули, что представители территориального управления по теплоснабжению граждан уже обращались в компанию с просьбой провести ремонтные мероприятия на своих коммуникациях и возобновить людям подачу горячей воды. Уже три дня просьба остается без ответа, диаметр повреждения составляет сто миллиметров. Когда горожанам вернут горячую воду, никто не может ответить.


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