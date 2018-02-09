В Воронеже трубу канализации забило около 10 кг пластиковых пакетов

Сегодня, 04:45

В четверг, 8 февраля, в Воронеже работники ООО «РВК-Воронеж», обнаружили около 10 килограмм пластиковых пакетов внутри канализационной трубы. Следствием данной находки стал засор.

Устранить проблему было непросто, специалистам пришлось временно отрезать от системы подачи воды ряд домов Левобережного района. По словам начальника цеха очистных сооружений канализации ООО «РВК-Воронеж» Сергея Корышева, пробить засор гидравлической промывкой или другими механическими способами не удавалось. Для выяснения причины засора пришлось использовать телеинспекцию, благодаря чему стало понятно что труба была наглухо забита целлофаном.

Неполадку удалось устранить с помощью автомобиля и буксировочного троса. Каким именно образом в 400 миллиметровой трубе оказались эти пакеты, к сожалению, до сих пор выяснить не удалось.