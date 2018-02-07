VistaNews.ru


Прокуратура Мурманска обнаружила нарушения в работе мэрии после аварии в Туломе

Сегодня, 16:48

В Мурманской области прокуратура обнаружила грубые ошибки в работе администрации Кольского района, повлекшие масштабную коммунальную аварию в Туломе.

Напомним, в мурманскую деревню Тулома 25 января по причине аварии перестала поступать горячая и холодная вода. Жители 13 домов и 5 объектов соцзначения в течение суток были отрезаны от коммунальных услуг. Областная прокуратура назвала виновником аварии муниципальное предприятие Кольского района, обязав его в кратчайшие сроки ликвидировать последствия ЧП.

Также надзорный орган проверил работу местной администрации, установив несколько грубых нарушений. Прокуратура приказала мэрии Кольского района исправить несоответствия действующему законодательству, а также принять необходимые меры по выявлению причин их возникновения.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.