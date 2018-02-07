Прокуратура Мурманска обнаружила нарушения в работе мэрии после аварии в Туломе

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В Мурманской области прокуратура обнаружила грубые ошибки в работе администрации Кольского района, повлекшие масштабную коммунальную аварию в Туломе.

Напомним, в мурманскую деревню Тулома 25 января по причине аварии перестала поступать горячая и холодная вода. Жители 13 домов и 5 объектов соцзначения в течение суток были отрезаны от коммунальных услуг. Областная прокуратура назвала виновником аварии муниципальное предприятие Кольского района, обязав его в кратчайшие сроки ликвидировать последствия ЧП.

Также надзорный орган проверил работу местной администрации, установив несколько грубых нарушений. Прокуратура приказала мэрии Кольского района исправить несоответствия действующему законодательству, а также принять необходимые меры по выявлению причин их возникновения.