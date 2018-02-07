В Обнинске предпринимателей обязали сбивать сосульки с крыш магазинов

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Владельцы торговых точек в Обнинске будут сбивать сосульки, которые образовались на крышах их магазинов. К таким действиям их обязали городские власти.

Суровая зима и многочисленные снегопады, которые обрушились на Обнинск, привели к появлению большого количества сосулек, которые свисают с крыш домов и административных зданий. Кроме этого, городские дороги тротуары и парковки стали тяжело проходимыми для транспортных средств и людей.

Для устранения сложившейся ситуации городские власти приняли решение о том, что предприниматели обязаны обеспечить уборку тротуаров и парковочных мест возле своих торговых точек, а также убрать сосульки, которые могут нанести вред здоровью горожан.

Несмотря на распоряжение мэра Обнинска, сообщается, что большинство парковочных мест 6 февраля так и остались завалены снегом. Руководство города еще раз напоминает о необходимости выполнения распоряжения, в противном случае в отношении нарушителей будут задействованы правовые рычаги влияния.

Известно, что здания, закрепленные за городскими коммунальными службами, полностью очищены от снега и сосулек.