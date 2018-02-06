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В Иркутске платежи за тепло увеличились на 73%

Вчера, 22:21

В Иркутской области используют новую систему оплаты за тепловую энергию. С новой системой появились платежи, которые выросли на 73%.

Обновленная система предполагает оплату за потребленную тепловую энергию. С осени прошлого на эту систему перешли девять муниципалитетов, в том числе и Иркутск. В прошлом жители квартир платили за весь календарный год. Сейчас же оплата будет производиться в отопительный период, чтобы люди платили за фактическое тепло. Именно поэтому основной «денежный удар» будет нанесен в определенное время, по этой причине сумма платежа вырастит на 73%.

По всем вопросам по новой системе оплаты можно обратиться в региональную службу Госжилнадзора.


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