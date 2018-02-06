В одном из домов Брянска произошел потоп из фекалий

Вчера, 20:56

В пятиэтажном доме №59 города Брянск из-за неисправности коммуникаций люди вынуждены бороться с фекалиями, которые затапливают их практически ежедневно. В центр защиты прав граждан жители неудачного дома направили не очень приятное фото с изображением продуктов жизнедеятельности.

Так, люди решили наконец повлиять на коммунальные службы и устранить проблему неисправности трубопровода. Работники организации были ошеломлены увиденным и в комментариях журналистам сообщили, что не имеют представления, как сложно жителям этого дома, ведь они должны не только наблюдать это изо дня в день, а ещё и убирать. Отделение «Справедливой России» среагировало незамедлительно и уже отправило обращение в ответственные органы, чтобы халатные службы понесли наказание.

Службы, обслуживающие этот дом, решают проблему временно, иногда присылая слесарей, но радикального решения так и не было предложено, а жителей только «кормят завтраками».