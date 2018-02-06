VistaNews.ru


В одном из домов Брянска произошел потоп из фекалий

Вчера, 20:56

В пятиэтажном доме №59 города Брянск из-за неисправности коммуникаций люди вынуждены бороться с фекалиями, которые затапливают их практически ежедневно. В центр защиты прав граждан жители неудачного дома направили не очень приятное фото с изображением продуктов жизнедеятельности.

Так, люди решили наконец повлиять на коммунальные службы и устранить проблему неисправности трубопровода. Работники организации были ошеломлены увиденным и в комментариях журналистам сообщили, что не имеют представления, как сложно жителям этого дома, ведь они должны не только наблюдать это изо дня в день, а ещё и убирать. Отделение «Справедливой России» среагировало незамедлительно и уже отправило обращение в ответственные органы, чтобы халатные службы понесли наказание.

Службы, обслуживающие этот дом, решают проблему временно, иногда присылая слесарей, но радикального решения так и не было предложено, а жителей только «кормят завтраками».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.