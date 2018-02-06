Сегодня, 14:06

Сегодня часть Севастополя осталась без света, газа и воды. Плановые отключения связаны с оперативным проведением ремонтных и профилактических мероприятий на определенных улицах.

Как проинформировали представители «Севастопольэнерго», с 08:00 до 17:00 жители домов №9, 9а и 17, расположенных на Симферопольском шоссе, останутся без электричества. Также электропередачу в это же время прекратят в Октябре на улице Чернореченской №1 и в городке Инкермане.

По сообщению сотрудников «Севастопольгаз», подача газа будет приостановлена в период с 09:00 до 14:30 на улицах Адмирала Октябрьского №15, 17 и Батумской №61б. В «Водоканале» заявляют, что с 10:00 до 18:00 на улицах Бухта Казачья, Лиговской, Людмилы Бобковой, Рубежной, Военных строителей и на Казачинском шоссе планово отключат водоснабжение. Все отключения связаны с ремонтными мероприятиями.