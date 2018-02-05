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В Подмосковье снежный апокалипсис не помешал службам класть асфальт

Вчера, 19:26

Сотрудникам дорожно-ремонтной службы не стал помехой для работы снежный апокалипсис. Они продолжили класть новые слои асфальта, разгребая снежную кашу лопатами в Подмосковье.

Снежный апокалипсис в Подмосковье не помешал проведению нового этапа дорожных работ. На некоторых участках автомобильных трасс продолжал работать асфальтоукладчик, а сотрудники ремонтной бригады активно гребли снег своими лопатами на проезжей части.

Они укладывали горячую асфальтную массу просто поверх снежной кашицы в выбоины на дороге. Автовладельцы, которым посчастливилось увидеть это событие на трассах Подмосковья, были шокированы вдвойне. Во-первых, снегопад, который прошел в Подмосковье в эти выходные, стал настоящим рекордом. От снежных кучугур получился настоящий коллапс на дорогах. Во-вторых, люди поражены работой дорожных служб. 


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