В Подмосковье снежный апокалипсис не помешал службам класть асфальт

Вчера, 19:26

Сотрудникам дорожно-ремонтной службы не стал помехой для работы снежный апокалипсис. Они продолжили класть новые слои асфальта, разгребая снежную кашу лопатами в Подмосковье.

Снежный апокалипсис в Подмосковье не помешал проведению нового этапа дорожных работ. На некоторых участках автомобильных трасс продолжал работать асфальтоукладчик, а сотрудники ремонтной бригады активно гребли снег своими лопатами на проезжей части.

Они укладывали горячую асфальтную массу просто поверх снежной кашицы в выбоины на дороге. Автовладельцы, которым посчастливилось увидеть это событие на трассах Подмосковья, были шокированы вдвойне. Во-первых, снегопад, который прошел в Подмосковье в эти выходные, стал настоящим рекордом. От снежных кучугур получился настоящий коллапс на дорогах. Во-вторых, люди поражены работой дорожных служб.