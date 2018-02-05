В Волгограде коммунальщики пообещали не портить асфальт

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В Волгограде 2018-й год решили ознаменовать многими изменениями, планируют постелить новый асфальт, но чтобы потом не портить его копанием траншей, инженеры заменят трубы.

За этот год власти Волгоградской области собираются привести в порядок более 100 километров дорог. Для достижения цели были составлены договоры о сотрудничестве с инженерными сетями, а именно: «Концессиями теплоснабжения» и «Концессиями водоснабжения». Планируется заменить не менее 4500 метров водопроводной сети, перед тем как постелить новый асфальт, которого не хотят «тревожить».

В Волгограде комунальщики планируют отремонтировать множество магистралей, проспектов и улиц, такие как: Вторая и Третья магистрали, улица Качинцева, Калинина, проспект Металлургов и другие.