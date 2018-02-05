В Ростове водитель своими силами отремонтировал дорогу

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В Ростове водитель Максим, проживающий в Октябрьском районе, своими силами отремонтировал дорогу на улице Народного Ополчения. Он обращался в администрацию, но там заявили, что вопрос о ремонте на участке находится на рассмотрении до конца 2018 года.

По словам Максима, он проживает в Октябрьском районе Ростова уже восемь лет и ни разу участок на улице народного Ополчения не ремонтировался со стороны соответствующих предприятий. Дорога буквально усеяна ямами, что затрудняет проезд легковых автомобилей. Поняв, что Тарасов не получит помощи со стороны администрации, он в самостоятельном порядке купил щебня на сумму в четыре тысячи рублей и своими силами засыпал несколько самых опасных ям.

В администрации Октябрьского района сообщили, в обязанности ведомства входит содержание улицы в порядке и ликвидация гололеда. Ремонт должны выполнять специалисты МКУ «ДИСОТИ».