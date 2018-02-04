Из-под асфальта на Уралмаше выглянули старые рельсы

Вчера, 21:17

В Екатеринбурге в районе Уралмаша из-под асфальта выбились старые железнодорожные рельсы. На перекрёстке ул. Войкова и пр. Космонавтов теперь виднеются остатки старой железной дороги, по которой ездили поезда на Уралмашзавод.

"Сошедший асфальт обнажил рельсы, очевидно принадлежавшие железной дороге, соединявшей Уралмашзавод с Режевским направлением регулярной "железки", – сообщил екатеринбуржец Дмитрий Ларионовга на своей странице в Facebook. Он добавил, что железная дорога нанесена на карту Екатеринбурга 1947 года, но отсутствует на картах 60-х годов.

Жители отмечают, что по этой дороге следовали дизельные поезда, которые развозили пассажиров по близлежащим насланным пунктам и садоводствам. Рельсы лежали параллельно нынешнему проспекту Космонавтов.

Этот железнодорожный путь использовался для транспортировки зенитных установок и танков с завода им. Калинина во время Великой Отечественной войны.

Потом пути закрыли.