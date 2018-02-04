Жители Волгограда в шоке от новых счетов за ЖКХ

Вчера, 18:42

В Волгограде ЖКХ выдал жителям города квитанцию в сумму два раза выше обычной. Подобная ситуация уже повторялась в 2017 году.

Жилинспекция сообщила горожанам, что повышение цены вызвано январскими холодами, а также новым порядком оплаты. Жители Волгограда жалуются на данное объяснение ситуации, ведь морозы в первом месяце года продлились не больше одной недели. Пенсионеры находятся в недоумении, ведь не знают, откуда им брать такие деньги.

Сообщается, что жители Волгограда могут пойти в прокуратуру с главным требованием пересчитать цены. Если в ответ на прошение наступит молчание, то граждане имеют право обратиться в Генеральную прокуратуру.