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Жители Уфы жалуются на гнилые потолки в доме

Сегодня, 15:26

Жители Уфы подали просьбу в администрацию устранить проблему. Речь идет о гнилых потолках в доме на улице Кольцевая, 157а. Также заявители утверждают, что подвержены разрядам тока при контакте с газовой трубой, батареей и ванной.

Жительница дома по адресу улица Кольцевая, 157а не стала дожидаться, когда потолок ей свалится на голову и обратилась в администрацию. Ссылаясь на работников ЖКХ, которые приходили, смотрели и удивлялись, что все живы, женщина не знает, кто должен разобраться в проблеме. Уфимка утверждает, что исправно платит деньги за услуги капитального ремонта и содержания территории, однако, положительных изменений в своем дома пострадавшая не видит.

Также острым вопросом является система электроснабжения дома, поскольку током бьет при протекании крыши всех членов семьи, включая маленьких детей. Ответа от администрации пока нет.


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