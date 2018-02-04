В одной из квартир в Омске обрушился потолок

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В Омске произошел пугающий инцидент. Вчера стало известно, что в квартире №41, находящейся по улице проспекта Карла Маркса был обрушен потолок.

Владельцы квартиры не пострадали, но вынуждены переехать на съёмное жилье. «Еще одной проблемой является начисление полных коммунальных услуг», - жалуется хозяин квартиры.

11 января было проведено обследование здания. Специалисты заявила, что дом находится в критическом состояние. Ещё в 2012 году была прорвана крыша, этот аспект мог стать решающим в данной ситуации.

Обращение в Центральный районный суд ничем не помог, поэтому Омичи решили действовать кардинально. Был запрос на расследование в администрацию Омска и правительство региона. Халатность органов может привести к угрозе жизни всех жильцов.