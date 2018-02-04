В Смоленске на Крупской автомобилисты теряют колеса в яме

Сегодня, 13:10

Автомобилисты Смоленска предупреждают об опасности, затаившейся по улице Крупской. Яма на этом участке лишает автомобили колес.

В социальных сетях жители Смоленска рассказывают, что на отрезке улицы Крупской в сторону центра города недавно заделывали яму, но она снова образовалась. Один из автомобилистов, попав в нее, пробил два колеса сразу. А через некоторое время в Сетях появилась фотография, на котором в выбоину провалился другой автомобиль.

Водителей просят осторожно передвигаться по данному участку улицы.