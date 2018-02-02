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В Саратове из-за отсутствия воды жители двух улиц топят снег

Сегодня, 14:31

В Саратове из-за отсутствия воды жители двух улиц вынуждены топить снег. К таким экстраординарным мерам вынуждены прибегнуть те, чьи дома находятся на Шехурдина и Ипподромной.

 Они сетуют на свою беду в соцсетях. Саратовчанка сообщила, за снегом для бытовых нужд она ходит с ведром. Женщина рассказала, что старается набивать его до краёв. В итоге после таяния получается лишь небольшая кастрюлька воды.

Также жители информируют, что представители водоканала пообещали восстановить водоснабжение к утру 2 февраля. Однако этого до настоящего времени не произошло.

Странным является то, что местные власти не обеспечивают жителей этих улиц питьевой водой, используя автоцистерны.


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