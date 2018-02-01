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В Подмосковье запустили автоматическую систему приема показаний ЖКХ

Сегодня, 17:56

В Подмосковье начала функционировать автоматическая система приема показаний ЖКХ. Она призвана разгрузить операторов Call-центров. Система голосового самообслуживания работает с использованием технологи синтеза и распознования речи. Фактически показания будут вноситься системой без участия операторов. Поэтому сложности с перезагрузкой линии возникнуть не могут.

Линии для приема показаний приборов учета воды, газа и электроэнергии будут работать круглосуточно. Данные можно надиктовать или же набрать с клавиатуры во избежание ошибки. Эта система в первую очередь расчитана на жителей, которые не используют интернет и мобильные приложения.

МосОблЕИРЦ обслуживает 87% лицевых счетов в Подмосковье, что составляет 2,4 миллиона пользователей.


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