В украинском Славутиче прекратили подачу газоснабжения за долги

Вчера, 23:17

В Украине в городе Славутич прекращена подача газоснабжения. В пресс-службе ПАО "Киевоблгаз" сообщают, что украинский "Нафтогаз" не смог выделить нужные объемы природного газа на январь этого года по причине задолженности.

Так, примерно 25 000 жителей Славутича остались без важного ресурса. В городе в Киевской области в основном проживают бывшие работники Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) и их семьи. Помимо этого, в Славутиче проживают ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие в результате катастрофы.

Стоит отметить, что сумма задолженности, из-за которой сотрудники аварийной бригады "Киевоблгаза" отрезали город от газоснабжения, составляет 91 млн грн, включая перерасчет тарифов и штрафные санкции. Пока долг не будет выплачен, предприятие не может законно поставить газ в населенный пункт.

Напомним, в октябре прошлого года население Славутича практически лишилось отопления, но тогда ситуацию удалось решить.