Сегодня, 15:26

В трёх Районах Уфы отключат горячую воду. Отключение будет наблюдаться с 29 по 30 января. Информацию об этом сообщают в пресс-службе «Уфаводоканала».

В сообщении говорится, что 29 января с 11:00 до 19:00 в Дёмском районе без воды будут жители, которые проживают на переулке Башкирской Кавдивизии 13, 13Б, 32, 32 «А» и «Б», 34 и 34, а также на улице Карагайской 14а.

В Дёмском районе Уфы 30 января с 11:00 до 19:00 от водоснабжения отключат жителей улицы Грозненская, дома 7,17, и 19 на улицы Новороссийской, 2 и 4 на улицы Черняхокского, а также почти все дома на переулке Краснодарском и 24 дом на улице Левитана.

В этот же день в период с 10:30 до 21:30 воду отключат и жителям 92 дома на улице Революционной в Советском районе. А с 10:00 до 24:00 без холодной воды будут граждане, проживающие в 14 и 16 доме, что на улице Авроры.